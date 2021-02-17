عصام شيحة: مصر بها 2.5 مليون مولود سنوياً والاتحاد الأوروبي به 1.25 مليون فقط

قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الزيادة السكانية تعتبر أخطر المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأضاف عصام شيحة في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاتحاد الأورربي يزيد 1.25 مليون نسمة سنويا بينما مصر تزيد 2.5 مليون مولود سنويًا".





وتابع عصام شيحة: "صعيد مصر بها 25% من سكان الدولة المصرية ينجبون 40 % من المواليد".





وأكمل عصام شيحة: "الزيادة السكانية تعوق التنمية وتؤثر سلبا على استهلاك الموارد الطبيعية في المجتمع ونصيب الفرد من الناتج القومي".





ولفت عصام شيحة إلى أنه "لابد من توعية المصريين بأهمية تنظيم الأسرة للحد من مخاطر الزيادة السكانية".