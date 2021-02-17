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ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق.. تفاصيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
أعلنت وزراة الصحة العراقية اليوم ظهور السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا ،بعد ان سجلت ارتفاعًا فى عدد الإصابات والوفيات والكشف عن تحورات جينية للفيروس تؤكد ظهور السلالة الجديدة ، وفقًا لتقرير "فرانس ٢٤".

من جانبه، قال حسن التميمي وزير الصحة العراقى إن  ظهور السلالة الجديدة من كورونا تطلب من الشعب العراقي الحذر الشديد والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

واضاف التقرير ان العراق اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لمواجهة الجائحة فى سلالتها المتحورة منها فرض حظر التجوال  الشامل لثلاث ايام اسبوعية و اربعة ايام حظر تجوال جزئي.

وفى هذا الصدد قال "سيف بدر "المتحدث بإسم وزارة الصحة العراقية أنه تم توفير آلاف الآسرة لحالات الإصابة بالفيروس المتحور، مضيفًا أن البروتوكول العلاجي لا يوجد فيه اى تغيير وانه فعال على السلالة المتحورة أيضًا .
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