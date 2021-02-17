لسوء الأحوال الجوية.. تفاصيل إصابة 5 سيدات بحادث في وادي النطرون

أصيبت 5 سيدات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي الكيلو 71 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي الكيلو 71 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون.





وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وتبين انقلاب السيارة بسبب سوء الأحوال الجوية، وأسفر عنه إصابة كل من :" فريال محمد خليل ٥٧ سنة، وناديه محمد خليل ٥٠ سنة، وصفاء احمد خالد خليل ٢٨ سنة، وأمل طاهر صابر ٢٤ سنة، وأمل عواد سليمان ٢٧ سنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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