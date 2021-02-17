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رياضة

من جديد.. غزل المحلة يحصد 3 نقاط بهزيمة الإنتاج الحربي 1- صفر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
غزل المحلة
غزل المحلة
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حسام الحارتي
انتهت أحدداث المباراة التي جمعت بين فريقي الإنتاج الحربي وغزل المحلة بفوز الآخير بهدف نظيف في اللقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري .

أحرز أحمد الشيخ، هدف تقدم غزل المحلة في شباك الإنتاج الحربي في الدقيقة "36"، من ركلة جزاء .

وحاول لاعبو الإنتاج الحربي إحراز هدف التعادل و لم يحالفهم الحظ خصوصا في ظل تمكن دفاع غزل المحلة من التصدي لكافة الهجمات .

وتمكن غزل المحلة من التواجد في المركز 10 برصيد 17" نقطة بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد "9" نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز  

وخاض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

في الدفاع: أحمد علي – أحمد صابر – وهاب أهادزي – محمد تاحا.

في الوسط: حميد ماو – مصطفى الجمل – أحمد عفيفي – محمد فييرا.

في الهجوم: محمد عبد المجيد – مامادو نياس
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