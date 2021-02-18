قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) من قبل الاكاديمية المهنية للمعلمين.





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وأوضح محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم في خطاب أرسله للمديريات التعليمية ، أن هذا البرنامج التدريبي يبدأ اعتبارا من الأحد 21 فبراير والاثنين 22 فبراير 2021 عن طريق قاعات الفيديو كونفرانس الافتراضية بالإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية ، من خلال قاعة البث الرئيسية بالوزارة من التاسعة صباحا حتى 3 عصرا.





وشدد عمارة في تعليماته المرسلة للمديريات ، على مديري عموم التعليم الفني بالمديريات ، بضرورة حضور البرنامج والتوجه باتخاذ اللازم محو إخطار أعضاء هيئة التوجيه للمواد الفنية بكافة النوعيات بحضور البرنامج التدريبي ، وذلك بالتنسيق مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمديرية وفقا للمواعيد التالية :





الأحد 21 فبراير 2021 للتعليم الصناعي من 9 صباحا حتى 3 عصرا ، والاثنين 22 فبراير للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي من 9 صباحا حتى 3 عصرا.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إعلان قرارات جديدة بشأن امتحانات طلاب التعليم الفني وامتحانات ابنائنا في الخارج نهاية الاسبوع القادم.





وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة مهتمة اهتمام بالغ بتحسين جودة منتج التعليم الفني، بحيث يحصل الخريج على شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها.





و أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه أصدر توجيهات بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.





وشدد وزير التربية والتعليم ، على سعي الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أنه قد بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ١٩ مدرسة حتى الآن.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها الدولة المصرية.





وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.





وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.





وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.





ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .



