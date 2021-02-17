بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين تويوتا كورولا ورينو ميجان موديل 2021 | صور

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات على كسب ثقة العديد من الزبائن، للاستحواذ على أكبر نسبة مبيعات بالسوق، وفي هذا الإطار أطلقت الشركة اليابانية تويوتا سيارتها الشهيرة "كورولا"، بينما جاء الصانع الفرنسي رينو بالأيقونة الشهيرة أيضًا "ميجان"، وكلاهما ينتمي إلى فئة السيدان وبإطلالة 2021، حيث تفنن كل صانع في إبراز العديد من المواصفات الفنية، وعوامل السلامة والأمان والرفاهية.





1- تويوتا كورولا موديل 2021

زودت السيارة بحزمة متطورة من وسائل الأمان والسلامة والتي تتضمن، منظومة وسائد الحماية الهوائية AIR BAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية، و جانبية كهربائية.





كما يتوافر بالسيارة نظام الثبات الإلكتروني ESP، وانظمة المساعدة عند القيادة، ومثبت سرعة، وشاشة لعرض وسائل الترفية والخرائط، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم، ومصابيح LED وفتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا، وعجلات رياضية تبلغ قياسها 15 و17 بوصة.





وينبض قلب تويوتا كورولا 2021 من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، و تتسارع السيارة من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 10.8 ثانية.





ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ100 كم، و تأتي بنوعين من نواقل الحركة الأول ذات مقبض يدوي والآخر أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا كورولا موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 295 ألف جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.





الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ACTIVE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 323.500 جنيه.





الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 355 ألف جنيه.





الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل COMFORT + 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 358.600 ألف جنيه.





الفئة السادسة أوتوماتيك / سمارت موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 385 ألف جنيه.





الفئة السابعة سمارت / أوتوماتيك / فتحة سقف موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 405 ألف جنيه.





الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل GR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 455 ألف جنيه.





الفئة التاسعة أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 460 ألف جنيه





- كورولا هايبرد أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1800 سي سي بسعر 576 ألف جنيه





- كورولا هايبرد أوتوماتيك هاى لاين موديل 2021 محرك 1800 سي سي بسعر 616 ألف جنيه.





2- رينو ميجان موديل 2021

تأتي السيارة الفرنسية رينو ميجان موديل 2021 عبر اصدارين من المحركات، الأول بسعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.





وجرى تزويد الإصدار الثاني بمحرك سعة 1200 سي سي مزدوج "تيربو"، ينتج قوة قدرها 130 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، وتستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي EDC مكون من 7 سرعات.





تحتوي ميجان موديل 2021 على مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام Hill Start Assist، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية ونظام إيموبليزر لحماية السيارة ضد السرقة.





وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وتحتوي السيارة على مقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، و تكييف هواء، وفتحة سقف، إضافة إلى عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل E2 2021محرك 1600 سي سي بسعر279 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل E2+ 2021محرك 1600 سي سي بسعر329 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 ألف جنيه.