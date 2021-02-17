معتز البطاوي: هيثم شعبان أدار لقاء الاتحاد بكفاءة رغم الغيابات

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه ليس من عادة ناديه الانفعال خلال المباريات، مشددا على أن فريقه خسر نقطتين أمام الاتحاد السكندري، بالتعادل الإيجابي بهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس، بالجولة الرابعة عشرة للدوري.









وقال البطاوي : "لاعبونا رجال، وأوجه التحية إلى هيثم شعبان المدير الفني للفريق على الأداء، لقد بذل مجهودا كبيرا في اعداد اللاعبين، وأدار اللقاء بكفاءة عوضت غياب نصف الفريق، ولم يتأثر الأداء حتى بعد خروج صالح جمعة مبكرا بسبب الإصابة".









وأكمل المدير الرياضي: "لا نعلق على قرارات الحكام، ولكن أشعر بالدهشة مما حدث في لقاء الاتحاد، ولا بد أن يكون هناك وقفة مع كل من يبدد جهود الفريق، لنا ركلتا جزاء صحيحتان بشهادة خبراء التحكيم، والجماهير أيضا" .









وأردف: "لا أعلق على المنافس، نادي الاتحاد السكندري كبير، ومعه جهاز فني محترم بقيادة الكابتن حسام حسن، هو تاريخ كبير في الكرة المصرية".





وأنهى حديثه قائلا: "لدينا هدف في الدوري هذا الموسم ونسعى إلى تحقيقه، أشكر اللاعبين على أدائهم القتالي والرجولي في مباراة اليوم، نغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري، ونستعد بكل قوة للقاء غزل المحلة في كأس مصر، نثق في كل اللاعبين، وقدرتهم على تقديم أداء رائع وقوي".