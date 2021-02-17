مستشار المفتي: التيارات المتطرفة تشوه صورة الإسلام وتحرم تنظيم النسل.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إ ن تنظيم النسل فيه صناعة الحياة، منوها بأن الكرامة مهمة جدا ويجب الحفاظ عليها، وأن كل مؤسسة فيها قوى بشرية يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية تنظيم النسل.





وأضاف "عاشور" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على فضائية "تن"، أنه يتم تدريب الأئمة وتأهيلهم فلا تخرج منهم فتوى بتحريم النسل، ولكن يبينوا أن الدين يحبذ تنظيم النسل إذا كان فيه قوة للفرد في الدولة.





وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجب استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أهمية تنظيم النسل، ونشرها في ربوع مصر، من أجل إزالة اللبس الموجود لدى المواطنين من قبل التيارات المتطرفة.





وأشار إلى أن التيارات المتطرفة يريدون تشويه صورة الإسلام، وتحريم تنظيم النسل، وتخريب الدولة.