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رياضة

مسحة طبية للاعبي الزمالك غدا قبل السفر إلى السنغال

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:38 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد غدا، الخميس، قبل السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.

ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك مساء اليوم الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.
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