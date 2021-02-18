اليوم .. محاكمة سفاح الجيزة لاتهامه بقتل صديقه ودفنه

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي ٤٨ سنة ، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة ، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الاصرار والترصد .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطيه وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق.





كشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة ، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .





كان المستشار حماده الصاوي النائب العام احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.



