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سيارات

تسارع الأداء بين BMW E36 وتسلا S P85.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:01 ص
تسارع الأداء بين
تسارع الأداء بين BMW E36 و تسلا S P85
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صبري طلبه
نشرت قناة "HOONIGAN" المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، بين كلا من الوحش البافاري BMW E36  و عملاق تصنيع السيارات الكهربائية تسلا عن طراز .S P85

استعرضت تلك المحركات قدراتها في التسارع بعدد من الجولات في هذا السباق الغير رسمي، حيث زودت السيارة  تسلا S P85 بمحرك كهربائئ يولد طاقة 500 حصان، معتمدًا على منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

بينما جاءت نسخة البافاري BMW E36 بقدرات معدلة وليست بالامكانيات المعهودة للنسخة القياسية، فهي مملوكة لسائق Formula Drift Pro2، وقام بتزوديها بمحرك قوي LSX V8، سعة 6.9 لتر، و الذي يستطيع أن يولد قوة لا تقل عن 620 حصان.

و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة رباعي السرعات، معتمدة على منظومة الجر الخلفي، كلاهما يتمتع بمظر رياضي أنيق، و تصميم يختلف على طريقة كل صانع، و ظهر ذلك من خلال مقدمة السيارة تيسلا و التي تتمتع بمصابيح حادة، و هيكل خارجي انسيابي بالاضافة إلى العجلات الرياضية و الجنوط الكبيرة التي تتخذ شكل النجمة المتشعبة.

و تمتعت النسخة BMW E36 بمفهوم الكوبيه الثنائي الأبواب، و عتبات رياضية بارزة و صادم أمامي من الفيبر، كما ضمت عجلات رياضية عريضة و جنوط معدنية فضية اللون، و مقاعد رياضية، و تمكنت هذه النسخة من انهاء السباق بحاصل جولتين إلى جولة لتيسلا.
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