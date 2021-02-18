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أسامة الأزهري: تعليقات المواطنين حول تحديد النسل تدل على عدم الفهم والفوضوية

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:18 ص
أسامة الأزهري، مستشار
أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية
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إسراء صبري
قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن كلام دار الإفتاء فيما يخص تحديد النسل كلام صحيح ولا شك فيه، معقبا: كررت هذا الكلام في مختلف المحافل على مدى 8 سنوات ماضية.

واسترسل "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حديث دار الإفتاء في هذا الأمر لم يأتي من فراغ ولكنه جاء نتيجة بحث علمي أكاديمي عميق ونزيه على يد خبراء وممارسين وأمناء على الدين.

وردا على تعليقات المواطنين على قرار دا الإفتاء، قال إن التعليقات تدل على عدم فهم المواطنين، وتكشف عن الفوضوية الفكرية الموجودة الآن، معقبا: صنعة العلم عند الأمة المحمدية أعمق بكثير من المجيء بالأحاديث النبوية، بل تعتمد على مراحل وإجراءات أولية خاصة بجمع النصوص الخاصة بالموضوع في القرآن الكريم.

واسترسل: عند تناول مسألة لم يكن يأخذ العالم أول حديث يقابله ويقوله وكان يجمع الأحاديث التي ذكرت الموضوع ويستعرض آيات القرآن بالكامل، ويجمع الآيات المتعلقة وما يشير إلى الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددا على أن جمع النصوص من القرآن يجب تركيبها مع بعضها البعض.



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