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مرأة

أسرار الشيفات لمحشي ورق العنب بالكوارع

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:00 ص
محشي
محشي
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أسماء عبد الحفيظ

طبق ورق العنب الذي تعلوه قطع الكوارع وشرائح البصل والطماطم لا يقتصر على المطاعم ووصفات الشيفات فقط، فكل ما نحتاجه لتحضير المحشي مع قطع الكوارع يمكن عمله بخطوات بسيطة لا تحتاج سوى الترتيب للحصول على الطبق المثالي، وهو ما كشف عنه الشيف الشربيني.

وحتى يمكننا التمتع بطبق المحشي في أزهى حالاته مع الكوارع، إليكم أهم أسرار الشيفات لعمل الكوارع مع المحشي لضمان تسوية كل منها جيدًا وتقديمها بشكل وطعم أشهر المطاعم.

سلق الكوارع:
- أول خطوة لنجاح تحضير المحشي بالكوارع مثل المطاعم والشيفات هي الاهتمام بتحضير الكوارع بداية من غسيلها جيدًا للتخلص من ما بها من زفارة، ثم سلقها مع الخضروات للحصول على شوربتها الدسمة المنكهة والتى تكمل مذاق المحشي، للتعرف على تفاصيل تنظيف الكوارع المزيد من هنا.

كوارع مخلية:
حتى يمكن تسوية الكوارع مع المحشي لتقدم معه في طبق واحد يجب أن تتم الكوارع تسويتها في الشوربة ثم ينزع العضم منها تخلى بالكامل للتخلص من أي أجزاء صلبة بها، فقط حتى توضع قطع لينة في قاع حلة المحشي ثم ترص فوقها أصابع المحشي بالترتيب حتى يطهى المحشي ويقلبوا ويقدموا معًا.
وهذا دون القلق من زيادة تسوية الكوارع لأنها كلما تمت التسوية كانت أفضل في الطعم ولن يتأثر قوامها بالسلب.

المحشي:
- لا يختلف تحضير المحشي مع الكوارع في شيء، فقط يحضر الحشو ليجهز بطريقته المعتادة ثم يوضع مع الكوارع في حلة واحدة ليطهي ويقدم، ولكن نظرًا لدسامة طعم الكوارع يفضل تحضيرها مع ورق العنب لتتداخل مع طعمه المزز.


- يفضل الانتباه أن يسقى المحشي بنفس مقدار الشوربة المعتادة دون زيادة في الكمية حتى لا يتعجن وخاصة أن الكوارع ناضجة ولا تحتاج لسائل إضافي.


- يقدم المحشي ساخن فور طهيه لأن انخفاض حرارته مع الكوارع سيجعله يتجمد ويلتصق معًا لما بالكوارع وشوربتها من لزوجة عالية.

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