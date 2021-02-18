في عيد ميلاد نادين لبكي .. تعرف على عمرها الحقيقي وقصة زواجها





في بداية التسعينيات، شاركت في برنامج "استوديو الفن" لسيمون أسمر عن فئة الإخراج وقدمت خلاله فيديو كليب لمطربة اسمها كارلا تحت اسم "حبيبي يا"، ومن بعدها قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني المصورة والتي اشتهرت بها وكان أولها كليب لبسكال مشعلاني "طير الغرام" عام 2000.





ولكن نجمها لم يسطع إلا بعدما قامت بإخراج أول أغاني "نانسي عجرم" "أخاصمك آه" في 2002 والتي لاقت نجاحًا غير عادي، واقترن اسمها بالأعمال الناجحة والمميزة على غرار كليبات " أخاصمك آه" مثل "يا سلام"، "ياي" ، "آه ونصّ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليبات لمجموعة كبيرة من النجوم مثل كليب "اطلّع فيي" لكارول سماحة، "بعينك" لنوال الزغبي، و"اعتزلت الغرام" للسيدة ماجدة الرومي.





وشاركت كممثلة لأول مرة من خلال فيلم "البوسطة" عام 2006.





واستطاعت لبكي أن تضع بصمتها محليًا وعالميًا، في عام 2007 حضرت مهرجان كان السينمائي الدولي لكتابة فيلم "سكر بنات"، الذي يعد أول فيلم سينمائي طويل لها، كما لعبت فيه دور البطولة، يعرض الفيلم مدينة بيروت التي لم يعرفها معظم الناس، وبدلًا من ان تستعرض القضايا السياسية التي أزعجت لبنان ومل منها اللبنانيين قدمت كوميديا من خلال خمس سيدات لبنانيات يعشن في بيروت تجمعن في مركز تجميل ويناقشن القضايا المتعلقة بالحب والجنس والتقاليد والإحباط والتغيرات اليومية.





تم عرض الفيلم لأول مرة خلال أسبوعيّ المخرجين بمهرجان كان السينمائي في 2007، ولاقى نجاحًا تجاريًا كبيرًا في صيف العام نفسه، فقد تم بيعه في جميع أنحاء العالم وحصد جوائز هامة في عدة مهرجانات حول العالم، حيث جعلها تلقى الكثير من الإشادة كممثلةٍ ومخرجةٍ علي حد سواء، ووضعها في قائمة أفضل 10 مخرجين في مهرجان صندانس السينمائي، وفى عام 2008 منحتها وزارة الثقافة والإعلام الفرنسية شارة فارس وسام الفنون والآداب.





عام 2010 لعبت لبكي دور البطولة في فيلم رصاصة طايشة من إخراج جورج هاشم، ولعبت دور ثانوي في الفيلم المغربي روك ذا كاسباه Rock the Casbah من إخراج ليلي مراكشي وبطولة كلا من هيام عباس ولبنى عزبال.





وفي نفس العام أخرجت لبكي ولعبت دور البطولة في ثاني عمل درامي لها (وهلأ لوين؟) الذي يتناول بحس فكاهي موضوعًا حساسًا وهو قصّة مجموعة من النساء مسيحيات ومسلمات من قرية لبنانية واحدة يتجاور فيها المسجد مع الكنيسة، يحاولن بكل الوسائل منع تجدد الحرب الدينية في قريتهن، تم عرض الفيلم لأول مرة بمهرجان كان السينمائي في فئة "Un Certain Regard" نظرة خاصة عام 2011، وقد حقق الفيلم نجاحًا محليًا ودوليًا فسجل رقمًا قياسيًا بين الأفلام اللبنانية، إذ شاهده خلال الأيام الأربعة الأولى لعرضه أكثر من 21 ألف مشاهد، بحسب ما أفادت الشركة الموزعة في لبنان.





كما نال جائزة اختيار الجمهور بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وحصد هذا الفيلم أيضًا العديد من الجوائز الأخرى في المهرجانات حول العالم مثل: مهرجان كان ومهرجان سان سيباستيان الدولي ومهرجان ستوكهولم السينمائي، وقد تم أيضًا ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم أجنبي باختيار النقاد في لوس أنجلوس.





في عام 2007 تزوجت الموسيقار والموزع الموسيقي خالد مزنر، وفي عام 2009 أنجبت طفلها الأول وليد. في عام 2016 تسلمت الشهادة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت وكانت المتحدثة رقم 150 في حفل التخرج. أما من حيث ديانة نادين لبكي ومعتقداتها وطائفتها الأصلية، فقد ولدت لعائلة مسيحية.

تحتفل اليوم الفنانة والمخرجة نادين لبكي، بالعيد الـ 47 لمولدها والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية المثيرة للجدل وحققت نجاحا كبيرا على مستوى الإخراج.