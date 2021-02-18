ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيراميكا كليوباترا يكشف كواليس إصابة صالح جمعة أمام الاتحاد وسبب غياب محمد إبراهيم

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:38 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
محمد رشاد
كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق صالح جمعة خلال مباراة الاتحاد السكندري، وسبب غياب محمد إبراهيم عن اللقاء.

وقال البطاوي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "أضطررنا لاستبدال صالح جمعة بعد 12 دقيقة بسبب تعرضه لإصابة في السمانة ، لم يرغب هيثم شعبان المدير الفني للفريق في الدفع بمحمد إبراهيم في مباراة اليوم بسبب عودته من الإصابة وخشى الدفع به في هذا الطقس حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى".

وتابع: "سيراميكا كليوباترا اكتسب احترام جميع الأندية، خرجنا من مباراة اليوم في حالة حزن لأننا كنا نرى أننا نستحق الثلاث نقاط".

واستكمل: "اللاعبون كانوا رجالًا وأدوا بشكل جيد رغم غياب حوالي 6 لاعبين أساسيين، ولكننا نؤسس فريق قوي يستطيع أن يحتل مركز جيد في أول سنة بالدوري ، منزعجون من احتساب ركلة جزاء علينا غير صحيحة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في الفترة المقبلة وندافع عن المكانة التي وصلنا لها في الدوري".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء