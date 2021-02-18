انقطاع التيار الكهربائي عن قرى وأحياء في شمال سيناء

تسبب سوء حالة الطقس ، والتي تتعرض لها محافظة شمال سيناء،وصاحبها شدة هبوب الرياح الباردة ، منذ اول أمس ،في انقطاع التيار الكهربائي علي عدد من أحياء مدينة العريش عاصمة المحافظة ، وعدد من قري مركزي الحسنة ونخل ومركز الشيخ زويد بشكل متقطع.





وقالت مصادر بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، إن مدينة نخل بوسط سيناء شهدت انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام لعدة ساعات بسبب شدة الرياح ،حيث أدي الطقس السيء ، إلى حدوث أعطال بمحطة محولات الكهرباء بقرية بغداد قبل مدينة الحسنه ب٢٠ كيلو مترا تقريبا ، ما أسفر عن قطع التيار عن مدينة نخل.



وأضافت المصادر بالشركة، أن بعض مناطق مدينة الشيخ زويد وعدد من القري والأحياء شهدت انقطاع في التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية، كما انقطع التيار الكهربائي في عدة احياء بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء ، لأكثر من مرة علي مدار اليوم ، وقد تم الدفع بفرق الأعطال الفنية لإصلاح المحولات ورفع الاسلاك من علي الارض تحسبا لعدم حدوث أضرار بشريه.



فيما حرص المواطنون علي الالتزام في منازلهم وخاصة الأطفال، بسبب التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس ، حيث قلت الحركة في الأسواق والمحلات التجارية ، رغم التزام أصحابها بفتح ابوابها أمام المواطنين وخاصة الصيدليات .







واكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، الي انه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنية لاتمام مشروع احلال الاسلاك الهوائية بكابلات ارضية بمدينة العريش ، وذلك بتمويل من خطة العام المالي 2021/2020 م وذلك لتلافي المشكلات التي تتعرض لها شبكات الكهرباء الهوائية .





ولفت العميد ماجد محمد رئيس مدينة العريش ،الي انه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات الجهد المتوسط بالمحافظة العام الماضي ، بنسبة 100% .



مشيرا الي ان الخطة تتضمن تحويل الاسلاك الي كابلات ارضية في ٣٣ شارع والمتبقي ١٠ شوارع فقط والتي ستدخل ضمن خطة 2021/ 2022م القادم.





وفي نفس السياق .. تم تغيير الاسلاك الهواية الي خطوط أرضية خلال العامين الماضيين بمدينة الشيخ زويد ، وهناك تغير في بعض المناطق لإنهاء الخطوط الهوائية بأخرى أرضية، لتعتبر بذلك الشيخ زويد أول مدينة على مستوى شمال سيناء، تستخدم أحدث التقنيات الكهربائية المتطورة .





وفي مدينة وقري مركز العبد ، قال اللواء محمد بهجت رءيس المدينه، انه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 8 مليون جنيها لأعمال الكهرباء وكابلات ارضيه ، مبلغ 20 مليون جنيها للطرق، مبلغ 7.5 مليون جنيها لتحسين البيئة ، ومبلغ 2.5 مليون جنيها لتدعيم الوحدات المحلية

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