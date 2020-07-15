AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق جزئى لطريق الواحات تقاطع أحمد زويل لإحلال وتجديد كابلات كهرباء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:47 م
طريق الواحات
طريق الواحات
Advertisements
محمد الصاحي - أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبناء على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، غلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل في الاتجاهين، 6 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباح الخميس الموافق 16 /7 /2020م وتنتهى فى الــ 6 صباح ذات اليوم.


وأوضحت الشركة أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.


كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات بالإتجاهات الجديدة.


اقرأ أيضا :

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات وبسيون.. صور

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق المنصورية لمدة 6 أيام

من 12 منتصف ليل غدٍ .. قطع عرضي لـ شارع الهرم 3 أيام

اليوم.. غلق جزئى لشارع السودان في الجيزة لمدة ٣ أيام

غلق مطلع الطريق الدائري بتقاطعه مع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق الوراق لمدة خمسة أيام

لمدة 5 أيام.. غلق مطلع الطريق الدائري القادم من محور أحمد عرابي إلى الوراق

الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة ٣ أيام

ترشيحاتنا

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

4 مباريات ودية تجهز الأهلى والزمالك للدوري وأبطال إفريقيا .. تعرف عليها

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

للمرة الثانية.. مرتضى منصور يلتقى مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

AdvertisementS

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

بشرة خير.. الحكومة تعلن إجراءاتها لتأمين 4 ملايين مصيف من كورونا بالساحل

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

450 ألف دولار.. سعر خاتم خطوبة ابن ديفيد بيكهام

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟