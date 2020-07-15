غلق جزئى لطريق الواحات تقاطع أحمد زويل لإحلال وتجديد كابلات كهرباء

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبناء على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، غلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل في الاتجاهين، 6 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباح الخميس الموافق 16 /7 /2020م وتنتهى فى الــ 6 صباح ذات اليوم.





وأوضحت الشركة أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.





كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات بالإتجاهات الجديدة.





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