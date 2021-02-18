الدقهلية تفوز بالمركز الثانى فى الموسم السادس لمهرجان فرق هواة المسرح

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أنه تسلم جائزة أفضل مخرج ثاني أدهم علاء الدين عن إخراجه لمسرحية "حادثة في الشقة" فريق مركز شباب مدينة ميت غمر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أنه تسلم جائزة أفضل مخرج ثاني أدهم علاء الدين عن إخراجه لمسرحية "حادثة في الشقة" فريق مركز شباب مدينة ميت غمر مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأضاف أن هذا كان بإشراف حامد العزب مدير عام الإدارة العامة للشباب والحسن محمد عبد الرؤوف مدير مركز الفنون وصلاح نصر المشرف المالى بمركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأضاف أن هذا كان بإشراف حامد العزب مدير عام الإدارة العامة للشباب والحسن محمد عبد الرؤوف مدير مركز الفنون وصلاح نصر المشرف المالى بمركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.





وأشار إلى أن مهرجان فرق هواة المسرح يعتبر مسابقة فنية لأعضاء مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية في مجال العروض المسرحية والذي يأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى تفعيل الأنشطة الشبابية للموهوبين في المجالات الفنية بهدف خلق جيل واع ومؤهل ثقافيًا حيث تتاح فرص المنافسة وإطلاق إبداعاتهم من خلال المهرجان.



