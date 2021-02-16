ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:54 م
تجميل الحوائط
تجميل الحوائط
Advertisements
همت الحسينى
كرم اليوم الثلاثاء علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فريق عمل " أبطال الدقهلية " أصحاب مبادرة للرسم على الحوائط والجدران بالمنصورة بحضور حامد عطية مدير عام الادارة العامة للشباب بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية .

 قدم  وكيل الوزارة لهم شهادات التقدير وشكرهم على هذه المبادرة التى تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع وميادين مدينة المنصورة .

ومن جانبه صرح وكيل الوزارة أن  هذه المبادرة تأتى فى إطار التعاون بين محافظة الدقهلية ورئاسة حى شرق المنصورة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية متمثلة فى الادارة العامة للشباب .

واضاف تن الحملة برسم جدارية "المشاية السفلية" أسفل كوبرى المشاة بالمنصورة ويستكمل شباب المبادرة من أعضاء الفريق أعمالهم بباقي الشوارع والميادين بنطاق مدينه المنصورة  ومن ضمن هذه الاعمال صور "الشهيد أحمد المنسي، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد مشالي المشهور بطبيب الغلابه، وكوكب الشرق أم كلثوم" زينت صورهم جداريات في شوارع حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن حملة الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة بمشاركة فريق " أبطال الدقهلية " .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتى في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتعظيم مشاركات المجتمع المدني مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبرعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و محافظ الدقهلية ورئاسة حي شرق المنصورة الذى قام بتوفير كافة المعدات والمون اللازمة لتنفيذ المبادرة .

وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط
وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط
وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط
وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط
وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: الدولة أنفقت 110 مليارات جنيه على المحافظة في 6 سنوات

إجراء قرعة دورى المناطق المؤهل للدورى الممتاز للمينى فوتبول

تسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك" بالدقهلية

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالمنصورة بعد تطويره في الدقهلية .. شاهد

وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يشهد حفل ختام أنشطة الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة

ترشيحاتنا

هل يرد محمد الشرنوبي على نشر مؤهله الدراسي؟.. تفاصيل

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة

بواليا يسجل الهدف الثالث للأهلي في المريخ ويفتتح أول أهدافه مع المارد الأحمر

ذروة كورونا.. الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور

5 مشروبات تشعرك بالدفء في ظل موجة البرد

حورية فرغلي تستعد لإجراء عملية جراحية ثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ