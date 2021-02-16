وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يكرم فريق عمل مبادرة تجميل الحوائط

كرم اليوم الثلاثاء علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فريق عمل " أبطال الدقهلية " أصحاب مبادرة للرسم على الحوائط والجدران بالمنصورة بحضور حامد عطية مدير عام الادارة العامة للشباب بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية .





قدم وكيل الوزارة لهم شهادات التقدير وشكرهم على هذه المبادرة التى تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع وميادين مدينة المنصورة .





ومن جانبه صرح وكيل الوزارة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار التعاون بين محافظة الدقهلية ورئاسة حى شرق المنصورة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية متمثلة فى الادارة العامة للشباب .



واضاف تن الحملة برسم جدارية "المشاية السفلية" أسفل كوبرى المشاة بالمنصورة ويستكمل شباب المبادرة من أعضاء الفريق أعمالهم بباقي الشوارع والميادين بنطاق مدينه المنصورة ومن ضمن هذه الاعمال صور "الشهيد أحمد المنسي، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد مشالي المشهور بطبيب الغلابه، وكوكب الشرق أم كلثوم" زينت صورهم جداريات في شوارع حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن حملة الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة بمشاركة فريق " أبطال الدقهلية " .





وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتى في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتعظيم مشاركات المجتمع المدني مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبرعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و محافظ الدقهلية ورئاسة حي شرق المنصورة الذى قام بتوفير كافة المعدات والمون اللازمة لتنفيذ المبادرة .



