ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: يجوز للدولة تنظيم عملية النسل

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:13 ص
الإفتاء: يجوز للدولة
الإفتاء: يجوز للدولة تنظيم عملية النسل
Advertisements
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ‏لا مانع شرعًا من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.


وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة هي كغثاء السيل.


وأضافت الدار أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.


وقال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى أن دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.


وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": "دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل"، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.


وأكمل: "الشرع لا يحبذ كثرة النسل غير الواعية"، منوها إلى أن كثرة النسل تجعل الإنسان غير قادر على تحمل المسئولية عن رعيته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المفتي: تنظيم النسل يعني المباعدة بين الولادات المختلفة وليس المنع أو القطع المطلق للنسل

مفتي الجمهورية: القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض

المفتي: القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض.. ويَحرُمُ بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر طبي ..ولا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل

مفتي الجمهورية: الرزق مكفول لكل إنسان ولكن علينا أن نسعى لتحصيله

المفتي: لا مانع شرعا من تنظيم النسل .. ويجوز للدولة اتخاذ التدابير المناسبة

المقصود بحديث تناكحوا تناسلوا تكاثروا.. المفتي يجيب

ترشيحاتنا

أضخم صفقة أسلحة في تاريخها.. تل أبيب تصادق على خطة تسليح الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

على نفقتهم.. الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن القادمين من الدول المحظورة

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

مارسيلو الإسماعيلي يواجه عقوبة الإيقاف بعد طرده في مباراة الزمالك

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور