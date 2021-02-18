الرقابة الصحية: حصلنا على اعتماد الـ ISQUA بنسبة 98%

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ان المعايير المصرية للمستشفيات، حصلت على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.





وأكد إسماعيل، ان الهيئة، أفردت قسم تكنولوجيا المعلومات، التي ساهمت في اتزان معايير وضوابط التقدم التكنولوجي الهائل في الرعاية الصحية.





واشار الي ان الهيئة ضمت ما يلزم علي إدارة المستشفيات ما يرفع من جاهزيتها لاي أزمة كانت بيئية او صحية، لضمان الخروج باقل ضرر من الاضرار.





وأوضح ان الهيئة قدمت النسخة العربية من معايير مستشفيات 2021، للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي بمصر والعالم العربي.





واضاف ان الهيئة ستقوم بنشر الاصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات بدءا من مايو 2021.





واشار رئيس الهيئة،إلى ان اعتماد الهيئة وصل بنسبة نجاح 98% ، بجودة ISQUA.



