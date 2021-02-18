أنت أقوى من المخدرات.. ندوة تثقيفية بإدارة شباب بلقاس

نظمت الادارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ندوة تثقيفيه تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " بالتعاون مع الادارة العامة للتنمية البشرية بمحافظة الدقهلية وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بإدارة شباب بلقاس وبحضور علاء العشرى مدير عام الادارة .





فيما جاء ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب واشراف حامد عطية مدير عام الادارة العامة للشباب بالمديرية وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لمحافظة الدقهلية .





فيما حاضر فى هذه الندوة على حامد منسق صندوق الادمان بالادارة العامة للشباب بالمديرية مع متطوعين الصندوق بمحافظة الدقهلية وتم التوعية بمخاطر الادمان وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطى والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة .





ومن جانبه أشار على حامد منسق عام صندوق مكافحة المخدرات والتعاطي، إلى أن صندوق مكافحة الإدمان هو جهة حكومية لا تهدف للربح، ولكن هدفها مساعدة المتعاطين على الإقلاع عن المخدرات وتعاطي المواد المخدرة الضارة، وأن الصندوق لايقتصر على المعالجة فقط وإنما يقوم بعمل أبحاث لقياس مدى انتشار المخدرات وأنواعها، مطالبا بمد يد العون للمدمن والمتعاطي لمساعدته علي الإقلاع والحفاظ علي الثروة البشرية .





وأضاف ان رقم صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي هو 16023 وأن العلاج يتم في سرية تامة وبدون تكاليف، متناولا أهمية الدور الأسري وكافة مؤسسات المجتمع للقضاء على الإدمان وحماية الأبناء والشباب من تداولها.



