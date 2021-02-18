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رياضة

أيمن حفني يسابق الزمن في الزمالك

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:06 م
أيمن حفنى
أيمن حفنى
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منتصر الرفاعي

يخضع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص مع الدكتور عمرو المطرواي، أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بالفريق الأبيض.


ويسابق أيمن حفنى الزمن من أجل العودة سريعًا للظهور رفقة الزمالك في المباريات الرسمية وتحقيق حلمه بإنهاء مشواره الكروي على منصة التتويج بالبطولات مع الفارس الأبيض.


واستجابت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك لرغبة أيمن حفني، بالعودة لصفوف القلعة البيضاء بعقد لمدة 6 شهور.


ويعد أيمن حفني من اللاعبين الموهوبين في تاريخ الزمالك وسبق له التتويج مع القلعة البيضاء بلقب الدوري ولقبي كأس مصر والسوبر المصري.

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