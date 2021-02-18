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رياضة

تشابه أسماء.. جماهير جالاتا سراي تهاجم بلال أحمد علام بسبب مصطفى محمد

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:06 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
شنت جماهير جالاتا سراي التركي هجوما عنيفا على المعلق المصري بلال أحمد علام بسبب النجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي.

بداية القصة:

رد مصطفى محمد على تعدي أحمد بلال نجم الأهلي السابق بلفظ خارج، خلال مداخلة هاتفية مع قناة أون تايم سبورت.

‏وكتب مصطفى محمد عبر تويتر قائلا "عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي احترام أتمنى أن الناس تحترم نفسها في الكلام".


جماهير جالاتا سراي تهاجم بلال أحمد علام بالخطأ:

جماهير جالاتا سراي هاجمت المعلق بلال أحمد علام على أساس أنه من يهاجم مصطفى محمد، حيث نشر المعلق المصري رسالة من أحد الجماهير والتي جاءت كالتالي:" الزم حدك! لا تتحدث عن مصطفى محمد مرة أخرى، أو أنها لن تكون جيدة لك، سوف يزعجك مشجعو  جالاتا سراس ".

المعلق يستعيث بالأناكوندا:

واستغاث بلال أحمد علام بمصطفى محمد من هجوم جماهير جالاتا سراي، حيث كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"  يا أناكوندا فهم الجمهور الي عندك انه مش أنا إلي ضايقتك.. الأكاونت عليه هجوم".

جماهير جالاتا سراي تتدارك الخطأ:

تداركت جماهير جالاتا سراي الموقف بعد ذلك واكتشفوا أنهم يهاجمون الشخص الخطأ، حيث كتب أحد المشجعين لـ بلال علام:"   أدركنا أنه لم تكن أنت الشخص الذي يها محمد مصطفى ، جالاتا سراي في تركيا ولديه 30 مليون إعجاب أسف أخي".

ورد بلال أحمد علام  قائلا:" قبلت اعتذارك أخي، الحمد لله تم حل نمو الاشياء، وأرجوكم اهتموا بـ ابننا مصطفى محمد ودلعوه فهو يستحق كل خير.. الحمد لله عدت الليلة.
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