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محافظات

تحسن الأحوال الجوية واستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بمطروح

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:25 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح  اليوم الخميس تحسن نسبي في حالة الطقس وحدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع استمرار مجالس المدن في رفع تراكمات مياه الأمطار.


واستمرت مجالس المدن في رفع مياه الأمطار من الشوارع خاصة الغير مخدومة بالصرف الصحى.

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استمرار رفع وإزالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار بالطرق الدولي بمدخل المدينة والحارة البطيئة وعلم الروم من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . 

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بان العمل متواصل منذ أول أمس ولمدة 48 ساعة لضمان سرعة رفع وازالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات ومعدات شفط المياه بمجلس المدينة بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15 ، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار .

واكد جاب الله  أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266 .
تحسن الأحوال الجوية واستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بمطروح
تحسن الأحوال الجوية واستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بمطروح
تحسن الأحوال الجوية واستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بمطروح
تحسن الأحوال الجوية واستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بمطروح
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