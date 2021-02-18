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رياضة

إيبوكا هدف الزمالك.. حلمى طولان يحصن نجم إنبي من العروض

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:04 م
إيبوكا مهاجم إنبي
إيبوكا مهاجم إنبي
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عمرو الحلوانى

طالب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لاعبه النيجيري إيبوكا بغلق ملف كافة العروض المقدمة لديه فى الوقت الحالى وعدم الانشغال بها خاصة وأن فترات الانتقالات انتهت تماما ولن يحق له الرحيل فى الوقت الحالى تحت أى ظرف ممكن .

وحرص طولان على عقد جلسة مع إيبوكا مهاجم الفريق وطالبه خلالها بالتركيز الكامل مع الفريق وعدم الانشعال بالعروض التى تلقاها فى الفترة الماضية سواء داخل مصر أو خارجها مؤكدا حاجة الفريق إلى جهوده ، وأكد طولان للاعبه أنه لن يقف أمام مستقبله حال تلقيه عرض قوى مع نهاية الموسم الكروى الجاري .

وكان إيبوكان تلقى عدد من العروض القوية على مدار الساعات الماضية رغم انتهاء فترات القيد ، ودخل عدد من الوكلاء فى مفاوضات مع اللاعب لحسم وجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، ويعد عرض الزمالك هو الأبرز حتى الآن للاعب .

ونجح إيبوكا فى خطف كل الأنظار إليه نتيجة المستويات الفنية المميزة التى يقدمها مع فريقه إنبي ونجحاه فى تسجيل العديد من الأهداف منذ انتقاله للفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

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