حبس المتهم بالتحر.ش بأطفال بمنطقة الشروق بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم بالتحرش بطفلتين بمنطقة الشروق بالقاهرة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، في أعقاب رصد الأجهزة الأمنية للواقعة.

رصدت وزارة الداخلية منشوراً مدعوماً بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضرر فيه صاحب النشر من قيام قائد سيارة بالتحرش بأطفاله أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، مما استوجب الفحص الفوري لكشف ملابسات الواقعة.

حددت الأجهزة الأمنية هوية القائم على النشر، وتبين أنه "موظف" مقيم بالشروق، وباستدعائه حضر برفقة "ربة منزل"، حيث قررا بتضررهما من قائد سيارة قام بالتحرش بنجلتيهما (13 و14 عاماً) أثناء قيامه بتوصيلهما إلى محل سكنهما بتاريخ 26 من الشهر الجاري.

نجحت القوات في تحديد وضبط السيارة المستخدمة وقائدها المقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً وفقاً لما جاء في أقوال المتضررين وما تم تداوله في المنشور.