حبس قائد توكتوك للسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الهرم

قررت جهات التحقيق المختصة حبس قائد توك توك للسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة الهرم.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر والتعدي عليه بالسب حال معاتبته.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (حلاق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، وبسؤاله أيد ما سبق .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائده (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 25 الجاري بقصد اختصار الطريق.