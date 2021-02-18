أخبار التكنولوجيا.. «مزنوق» تطبيق للوصول لأقرب حمام.. وسامسونج تطلق A52 وA72 بسعر مفاجأة

مع اعتماد الكثيرين على استخدام الهواتف الذكية، ظهرت العديد من التطبيقات الخدمية الجديدة التي تتطور باستمرار لمساعدة مستخدميها في حياتهم اليومية لجعلها أكثر سهولة وكفاءة، ومن بينها تطبيقات توفر للمستخدمين خدمات كثيرة كالعثور على مكان ما يبحثون عنه، ومن أحدث الأمثال على هذه التطبيقات هو تطبيق يدعى "مزنوق".



