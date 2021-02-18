أخبار التكنولوجيا.. «مزنوق» تطبيق للوصول لأقرب حمام.. وسامسونج تطلق A52 وA72 بسعر مفاجأة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
مع اعتماد الكثيرين على استخدام الهواتف الذكية، ظهرت العديد من التطبيقات الخدمية الجديدة التي تتطور باستمرار لمساعدة مستخدميها في حياتهم اليومية لجعلها أكثر سهولة وكفاءة، ومن بينها تطبيقات توفر للمستخدمين خدمات كثيرة كالعثور على مكان ما يبحثون عنه، ومن أحدث الأمثال على هذه التطبيقات هو تطبيق يدعى "مزنوق".
قالت لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة (ITC) إنها ستفتح تحقيقا مع شركة سامسونج بعد أن زعمت شركة إريكسون أنها انتهكت بعض براءات اختراعها في الجيل الرابع وأنظمة البنية التحتية للاتصالات الخلوية اللاسلكية من الجيل الخامس 5G.
تستعد شركة ريلمي، للإعلان عن سلسلة هواتفها الأحدث Narzo 30، خلال الأسبوع المقبل، وقد كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية للهند وأوروبا للتو عن أحد هواتف التشكيلة المنتظرة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.
تشهد مصر موجة من الطقس السيئ، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة يرافقها سقوط الأمطار والثلوج في بعض المناطق، وفي ظل هذه الحالة المضطربة من الأجواء يبحث الكثيرون عن تطبيقات تساعدهم على متابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.
أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونج تستعد لإطلاق أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة وهم Galaxy A52 و A72، خلال الشهر القادم في الهند، وسيحتوي كلا الهاتفين على إصدارات الجيل الرابع 4G و الجيل الخامس 5 G مدعومين بمعالجين مختلفين هما Snapdragon 720G و 750G على التوالي.