لليوم الثالث.. استمرار توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، لليوم الثالث على التولي، استمرار توقف حركة الصيد والملاحة بميناء البرلس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر المتوسط.





ورست المراكب الآلية والسفن بالميناء وعلى شواطئ القرى المطلة على البحر المتوسط، وفي قرى البرلس والجزيرة الخضراء.





وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إخطارا يفيد استمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناءً على قرار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، حفاظا على حياة الصيادين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدًا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظًا على سلامتهم، وعدم تعرضهم للمخاطر.



