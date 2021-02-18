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مرأة

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:20 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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نهى هجرس
شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية جذابة تلفت الأنظار.

وظهرت أسما شريف منير، ببنطال رياضي باللون البينك، ومعه سويت شيرت بنفس اللون الذى يتناسب مع لون بشرتها ويبرز جمالها، ونسقت معه جاكيت كاجوال باللون الأبيض ليتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت قبعة باللون الأبيض لتبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال ظهورها وأناقتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الرياضية البسيطة.

يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات  ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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