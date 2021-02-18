تنظيف أسطح المساجد من مياه الأمطار بالقليوبية.. صور

واصلت إدارات مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية أعمال تنظيف أسطح المساجد وتطهيرها من مياه الأمطار التى تعرضت لها المحافظة خلال اليومين الماضيين.









من جانبه اثنى الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف على الجهد المبذول من العمال وانضباط الأئمة بالحضور للمتابعة.





وأهاب أبوالسعود في بجميع الأئمة بمواصلة هذا الجهد من تنظيف جميع أسطح المساجد على مستوى القرى والمدن وإبلاغ المفتشين ولجنة الكوارث بالإدارة عن أي تصدعات بالمساجد أو حدوث أي خلل بسبب الأمطار في الفرش أو غيره لاتخاذ اللازم نحو الإصلاح أو التغير فورا.





من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الحكومية والخدمية والوقوف على حقيقة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة إنه تم المرور على الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى والوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية ومكتب التموين بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.





وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات المرور على كافة المنشآت الحكومية والجهات الخدمية مستمرة داخل الوحدات المحلية والمدينة أيضا لمتابعة مدى انتظام العمل وخدمات أهالينا المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية أهالينا المواطنين مخاطر العدوى.





أوضح رفعت أنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد أن تم إهمالهم خلال السنوات الماضية.





وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجرى أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.