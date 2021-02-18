بعد إطلاق أول مزايدة عالمية.. برلمانية: مصر تسعى لتعزيز مواردها من المواد البترولية

قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتعزيز مواردها وزيادة الإنتاج بطرح مزايدة عالمية لجذب شركات عالمية متخصصة فى التنقيب عن المواد البترولية فى المناطق المختلفة التى قامت بتحديدها.

وأوضحت النائبة، أن هذه المزايدة تتيح توفير قاعدة بيانات بالأماكن التى يوجد بها حقول بترولية مما يساهم فى جذب استثمارات جديدة للدولة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى هى البحث والاكتشاف والمرحلة الثانية التصدير للخارج مما يجعل اقتصاد مصر واعدا ومتقدما عالميا.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس أعطى شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر بمعايير عالمية، وذلك فى إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.





كما أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.





وثمن الوزير مجهودات العاملين فى مشروع البوابة لنجاحهم فى انجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2020.





وأشار الملا إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال اتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالى تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.





وخلال الفعاليات قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنها إينى الإيطالية وأباتشى الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية فى بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلى للبوابة وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التى تزخر بها.





ومن جانبه أكد أوليفييه لو بوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية أن البوابة ستطلق كل امكانات قطاع البترول وسيكون لها تأثير سريع على مجال البحث والاستكشاف وأنها تعتبر معيار أساسى لصناعة البترول والغاز فى مصر لتحسين الأداء واعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن شركة شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى وأن البوابة مثال قوى لهذه الشراكة الناجحة ونتاج لمنظومة التنمية المستدامة التى تنتهجها مصر فى كل الأنشطة والمجالات.