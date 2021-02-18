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ديني

كرم جبر: الدولة المصرية الآن تفعل ما لم يُفعل من قبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:56 م
كرم جبر خلال الندوة
كرم جبر خلال الندوة
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عبد الرحمن محمد
أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الدولة المصرية فيها الكثير والكثير من النماذج المشرفة التي تستحق أن نلقي الضوء عليها ونقدمها للشباب , حتى ترى الأجيال الحديثة ما قدمه أسلافهم من الأجيال السابقة , ضاربًا المثال بحرب السادس من أكتوبر عام 1973م ، فالجيل الذي خاض هذه الحرب آنذاك أذهل العالم ببطولات وإنجازات مازالت إلى الآن مسجلة في التاريخ المصري والإنساني , فماضينا صورة مضيئة مشرفة نقدمها إلى أجيال الشباب حتى يعلموا أن بلدهم لها ماض يعتز به , لأن الدول بلا ماض هي دول بلا حاضر ولا مستقبل .

وأوضح جبر خلال كلمته خلال كلمته في فعاليات ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أن الدولة المصرية الآن تفعل ما لم يُفعل من قبل , وشعارها في ذلك هو الحفاظ على كرامة الإنسان المصري , مشيرًا إلى المشروعات الضخمة العملاقة التي شيدتها مصر في وقت قياسي وعلى أعلى مستوى من التقنية مثل المجمع الطبي الضخم بالإسماعيلية , ومشروع تطوير الريف والقرى المصرية الذي يعد غير مسبوق في تاريخ مصر , وما سيتم افتتاحه خلال الشهور القادمة من 24 مدينة جديدة لخلق فرص جديدة من العمل والقضاء على الاختناق والازدحام والحصول على مسكن ملائم . 

وأشار جبر إلى أنه من التحديات التي تواجه الدولة المصرية الشائعات المغرضة ، والتي يجب التصدي لها من الإعلام لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع , مختتمًا سيادته أن واجبنا أن نكون أمناء تجاه الدولة المصرية بعرض هذه الإنجازات المصرية إسهامًا في نشر الوعي المجتمعي.
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