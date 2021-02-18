كرم جبر: الدولة المصرية الآن تفعل ما لم يُفعل من قبل

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الدولة المصرية فيها الكثير والكثير من النماذج المشرفة التي تستحق أن نلقي الضوء عليها ونقدمها للشباب , حتى ترى الأجيال الحديثة ما قدمه أسلافهم من الأجيال السابقة , ضاربًا المثال بحرب السادس من أكتوبر عام 1973م ، فالجيل الذي خاض هذه الحرب آنذاك أذهل العالم ببطولات وإنجازات مازالت إلى الآن مسجلة في التاريخ المصري والإنساني , فماضينا صورة مضيئة مشرفة نقدمها إلى أجيال الشباب حتى يعلموا أن بلدهم لها ماض يعتز به , لأن الدول بلا ماض هي دول بلا حاضر ولا مستقبل .





وأوضح جبر خلال كلمته خلال كلمته في فعاليات ندوة “الإعلام والوعي والتنمية” اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أن الدولة المصرية الآن تفعل ما لم يُفعل من قبل , وشعارها في ذلك هو الحفاظ على كرامة الإنسان المصري , مشيرًا إلى المشروعات الضخمة العملاقة التي شيدتها مصر في وقت قياسي وعلى أعلى مستوى من التقنية مثل المجمع الطبي الضخم بالإسماعيلية , ومشروع تطوير الريف والقرى المصرية الذي يعد غير مسبوق في تاريخ مصر , وما سيتم افتتاحه خلال الشهور القادمة من 24 مدينة جديدة لخلق فرص جديدة من العمل والقضاء على الاختناق والازدحام والحصول على مسكن ملائم .



