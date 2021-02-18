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ثقافة

أمسيتان في متحف الطفل ومكتبة المستقبل على مدار يومين

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، أمسيتين فلكيتين في كل من متحف الطفل ومكتبة المستقبل التابعتان للجمعية، والتى تأتى من خلال حزمة من الفعاليات الثقافية والعلمية والتى تنفذها الجمعية في كافة صروحها الثقافية والغبداعية.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن تلك الفعاليات تعد نشاطا موجها يقوم به الأطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية، ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية؛ مؤكدا أن أسلوب التعلم باللعب هو اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم للأطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية  بأسلوب مبسط وشيق، وأن كافة الفعاليات تنظم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد قبل وأثناء وبعد كل فعالية.

الأمسية الأولى تشهد فعالياتها مكتبة المستقبل في السادسة من مساء اليوم الخميس 18 فبراير  بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك بقيادة عصام جودة - رئيس الجمعية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

يقول فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل إن الأطفال والنشء تقوم بالرصد التلسكوبى لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية  وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، كذلك الرصد بالعين المجردة للتعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.

بينما الليلة الفلكية الثانية ينظمها مركز الطفل للحضارة والإبداع  "متحف الطفل "  ، في السادسة من مساء غد الجمعة ( 19 فبراير )  بمقر المتحف بمصر الجديدة، يقول الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير المركز إنه ومن خلال الأمسية يستطيع الأطفال والنشء  رصد السماء بالتليسكوبات والتعرف على معلومات تفسر الظواهر الطبيعية الفلكية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، مشيرا إلى أن الإهتمام بتنفيذ النشاط الفلكي يأتي  بهدف نشر الثقافة الفلكية وتنمية الوعي بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضية والنانو تكنولوجى بين جموع الأطفال والشباب.
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