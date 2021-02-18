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تعليم

7644 دارسا ناجحا.. جامعة عين شمس تحصل على المركز الأول بمشروع محو الأمية

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تكرم الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع جامعة عين شمس الطلاب المتميزين في المشروع القومي لمحو الأمية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاحد الموافق 21 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

يأتى التكريم لحصول الجامعة على المركز الأول في دورة أكتوبر 2020 حيث نجحت الجامعة في محو أمية عدد ٧٦٤٤ دارس ناجح، نتاج للإجراءات الفاعلة التي وضعتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرارات إلزام لبعض الكليات النظرية بالمشاركة في محو الأمية وإنشاء وحدات لمحو الأمية بكل كلية، الي جانب تحفيز الطلاب المتميزون بحوافز مادية وعينية.

يشهد التكريم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئةالعامة لتعليم الكبار،ونواب رئيس  الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جدير بالذكر انه على هامش الاحتفالية سيتم تجديد بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي؛  لتظل الجامعة تسعى للتطوع والعمل المجتمعي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب المتميزون الذين محو أمية أكبر عدد من الأميين.. حيث حازت

كلية التربية على المركز الأول

كلية البنات للعلوم والآداب والتربية على المركز الثاني

كلية الألسن على المركز الثالث

كلية الآداب على المركز الرابع

كلية التربية النوعية على المركز الخامس

كلية الحقوق على المركز السادس

كلية التجارة على المركز السابع.

ايضا سيتم تكريم مديري الوحدات منسقي المشروع بالكلية الذين ساهموا مع طلابهم بالمشروع وبذل جميع الجهود للنهوض بالمشروع وارتقاؤه.
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