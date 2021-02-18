الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بالفيوم .. صور

نجحت الأجهزة السياسية والأمنية بمحافظة الفيوم، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة عائلة "حرب " بقرية كوم اوشيم التابعة للوحدة المحلية لقرية الجمهورية بمركز طامية بمحافظة الفيوم ، وتقديم كفنيين لأسرة القتيل.





ترجع وقائع الخصومة عام 2019 التى وقعت بين أبناء عمومة عائلة حرب من كبرى العائلات بقرية كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، عندما نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلاف على المصاهرة ، قتل فيها أحمد بليدى نوح (35 سنة ) ، وأصيب البعض منهم .





وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على القاتل ، والسيطرة على أفراد المشاجرة ، ونقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .





ونجحت الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم بتوجيهات من رمزي إبراهيم البسيوني مدير أمن الفيوم،بالقضاء على كافة الخصومات الثأرية بالمحافظة ، من تحديد جلسة صلح بين أبناء العمومة لعائلة حرب بحضور القيادات السياسية والامنية بالمحافظة بحضور اللواء أحمد مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم والعميد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائى لمركزى شرطة طامية وسنورس والعقيد حسن محاريق نائب مأمور مركز شرطة طامية والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة طامية والعقيد محمود هيبة مفاش مباحث مركز شرطة طامية والرائد أحمد أبو الدهب معاون أول مباحث مركز شرطة طامية.





كما حضر من نواب البرلمان النائب محسن ابو سمنه والنائب محمد ثابت الجمال والنائب عبد المنعم عبد العليم اعضاء مجلس النواب عن دائرة مركزى سنورس وطامية .





بدأت مراسم جلسة الصلح بتلاوة من أيات الذكر الحكيم للقرآن الكريم ، ثم كلمة رجال الدين باوقاف طامية ، ثم أعلن العمده خاطر عبد القوى خاطر رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة وعمدة قرية فرقص بمركز طامية مراسم تقديم الكفن حيث قام حجاج أحمد عبد الرحمن دخيل ورمضان عبد الرحمن دخيل بحمل كفنيين ، وتقديمهما الى بليدى نوح جمعه زيدان والد القتيل الذى تسلم الكفن هو وحفيده ، تسلم أيضا محمد عبد التواب نوح أبن عم القتيل الكفن ، وسط هتفافات الحضور الذين هتفوا ( الله اكبر .. الله أكبر ) .





وتعانق أبناء العمومة ، وأقسموا على كتاب الله بنبذ الخلافات فيما بينهم ، وبدء صفحة جديدة من الحب والاخلاص.





كانت لجنة المصالحات بمحافظة الفيوم برئاسة العمده خاطر عبد القوى خاطر رئيس لجنة المصالحات بمحافظة الفيوم وعضوية العمدة أبو طالب شحات أبو طالب عمدة قرية أبو طالب والشيخ مختار مصطفى مدير أوقاف مركز طامية والشيخ خليفة سنوسى والشيخ كريم عبد الوهاب من قرية قصر رشوان والعمده محمد أبو أدريس اعضاء لجنة المصالحات قد أصدروا حكما عرفيا بتعويض مليون ونصف جنيه لأسرة القتيل أحمد بليدى نوح ، و شرط جزائى قيمته 2 مليون جنيه على الطرفين يطبق فى حالة تعدى اى طرف على الأخر أو عدم تنفيذ طرف من الطرفين لبنود جلسة الصلح .