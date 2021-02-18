سقطا من فوق سيارة ربع نقل.. إصابة طالبين بإحدى قرى طلخا

أصيب طالبان باصابات خطيرة وجروح إثر تسلقهما مؤخرة سيارة ربع نقل، على طريق ميت عنتر في محافظة الدقهلية ، وسقطا من السيارة دون علم قائدها.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة طلخا عن مستشفى طلخا بوصول محمد عمر عبد الرازق"، 13 عاما، طالب، مصاب بجرح تهتكي الجبهة واشتباه نزيف في المخ، و "عمر الازمازي عبد الرازق"، 13 عاما طالب، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ويقيمان في قرية ميت عنتر دائرة المركز، ادعاء حادث طريق.





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال عم المصاب الاول ووالد المصاب الثانى اتهما حامد أحمد حامد، 26 عاما سائق، قائد السيارة رقم ال ر 9753 ربع نقل بالاصطدام بهم حال عبورهما الطريق.





وباستدعاء المتهم، وسؤاله نفى ما نسب إليه وقرر أنه فوجئ بسقوطهما من السيارة أثناء عبوره أحد المطبات الصناعية، وأنهما تسلقا السيارة دون علمه.



