بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور

البطل المصري ممدوح السبيعي، بيج رامي، بطل مستر أوليمبيا mr olympia 2020، اثناء ذهابه للتكريم من نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني ظهر اليوم بطل مصر والعالم،





ظهر ممدوح السبيعي (بيج رامي) بسيارته الجديدة اودي Audi Q8 2020 خلال حفل تم تنظيمه اليوم الخميس، بحضور قيادات النادي وعدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.





سيارة بيج رامي، من طراز اودي Audi Q8 موديل 2020 تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وهي سيارة المانية الصنع، وتتميز بتصميم خارجي وداخلي ممتازين، وتعتبر السيارة الوحيده التي تمتلك مصابيح اماميه وخلفيه تعمل بالليزر، كما تقدم السيارة اداء قويا جدًا مع مساحات داخليه واسعة وشنطة خلفيه كبيرة الحجم.





تعتمد سيارة بيج رامي اودي Audi Q8 على محرك سعة 3000 سي سي تيربو مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 340 حصانا وأقصى عزم للدوران 500 نيوتن متر.





سيارة بيج رامي اودي Audi Q8 2020 منافس قوي لسيارات مرسيدس GLE وبورش كايين ولكزس RX، كما انها تنافس ايضًا رانج روفر سبورت، و حققت مبيعات جيدة الفترة الاخيرة .







سعر سيارة بيج رامي اودي Audi Q8







تأتي سيارة بيج رامي اودي Audi Q8 في مصر بفئة واحدة بسعر 2 مليون جنيه.