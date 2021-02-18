ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:32 م
سيارة بيج رامي اودي
سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8
Advertisements
اشرف عطية - نورهان خفاجي
ظهر اليوم بطل مصر والعالم، البطل المصري ممدوح السبيعي، بيج رامي، بطل مستر أوليمبيا mr olympia 2020، اثناء ذهابه للتكريم من نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني 

ظهر ممدوح السبيعي (بيج رامي) بسيارته الجديدة اودي Audi Q8 2020 خلال حفل تم تنظيمه اليوم الخميس، بحضور قيادات النادي وعدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

سيارة بيج رامي، من طراز اودي Audi Q8 موديل 2020 تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وهي سيارة المانية الصنع، وتتميز بتصميم خارجي وداخلي ممتازين، وتعتبر السيارة الوحيده التي تمتلك مصابيح اماميه وخلفيه تعمل بالليزر، كما تقدم السيارة اداء قويا جدًا مع مساحات داخليه واسعة وشنطة خلفيه كبيرة الحجم.

تعتمد سيارة بيج رامي اودي Audi Q8 على محرك سعة 3000 سي سي تيربو مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 340 حصانا وأقصى عزم للدوران 500 نيوتن متر.

سيارة بيج رامي اودي Audi Q8 2020 منافس قوي لسيارات مرسيدس GLE وبورش كايين ولكزس RX، كما انها تنافس ايضًا رانج روفر سبورت، و حققت مبيعات جيدة الفترة الاخيرة .

سعر سيارة بيج رامي اودي Audi Q8

تأتي سيارة بيج رامي اودي Audi Q8 في مصر بفئة واحدة بسعر 2 مليون جنيه.
بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور
بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور
بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور
بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ابن مصر.. أحمد كرارة يهنئ البطل بيج رامي لفوزه بلقب مستر أولمبيا

بعد حصد مستر أولمبيا.. المصريون يدعمون بيج رامي

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

شاهد.. بيج رامى يطوف شوارع القاهرة بأتوبيس مكشوف

منافسة بين سيارات الدفع الرباعي والـ SUV لتخطي الطرق الصحراوية.. فيديو

أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور

ترشيحاتنا

منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

السادس أفريقيًا.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر عالميا

أكبر عملية ابتزاز.. مواطن يستولى على 700 ألف دينار من سيدة بالكويت

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

صدى البلد من مسرح الجريمة.. التحفظ على سيارة سائق التاكسي المطعون في الإسماعيلية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والاسكندرية الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور