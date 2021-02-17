وزارة الطيران تنظم احتفالية استقبال خاصة لـ بيج رامي في إيروسبورت غدا

تنظم وزارة الطيران المدني، غدا الخميس، حفل استقبال خاص للبطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام ، داخل نادي إيرو سبورت الرياضي التابع للوزارة، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.



