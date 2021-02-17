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أخبار البلد

وزارة الطيران تنظم احتفالية استقبال خاصة لـ بيج رامي في إيروسبورت غدا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تنظم وزارة الطيران المدني، غدا الخميس، حفل استقبال خاص للبطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، داخل نادي إيرو سبورت الرياضي التابع للوزارة، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.

ووقعت شركة "مصر للطيران"، بروتوكول رعاية لـ بيج رامي الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

وأكدت مصر للطيران، إن بيج رامي نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به، وأن رعاية الشركة لأبطال مصر العالميين هو من منطلق اهتمامها كشركة وطنية برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين. 
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