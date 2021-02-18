نهى الجمل: 50 ألف نسمة بقرية الأحراز بالقليوبية يستفيدون من حياة كريمة

قالت المهندسة نهى الجمل رئيس قرية الأحراز بـ مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن القرية سيتم عمل تطوير بها فى أكثر من قطاع، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضافت خلال لقاء على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن هناك تبطينا للترع بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 35 مليون، وهذا المشروع يخدم عددا كبيرا من المزارعين.
وكشفت أن القرية بها 50 ألف نسمة، و أن هناك مشروعات صحية و تعليمية تتم فى القرية.
وقد قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تم إطلاقها عام 2019، مضيفا أن العمل في المرحلة الثانية سيكون نقلة نوعية في الحجم الجغرافي وكل شيء.