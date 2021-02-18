نهى الجمل: 50 ألف نسمة بقرية الأحراز بالقليوبية يستفيدون من حياة كريمة

قالت المهندسة نهى الجمل رئيس قرية الأحراز بـ مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن القرية سيتم عمل تطوير بها فى أكثر من قطاع، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأضافت خلال لقاء على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن هناك تبطينا للترع بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 35 مليون، وهذا المشروع يخدم عددا كبيرا من المزارعين.





وكشفت أن القرية بها 50 ألف نسمة، و أن هناك مشروعات صحية و تعليمية تتم فى القرية.





وقد قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تم إطلاقها عام 2019، مضيفا أن العمل في المرحلة الثانية سيكون نقلة نوعية في الحجم الجغرافي وكل شيء.





وأضاف عبد الفتاح، أن الحكومة تشارك في المبادرة وهي مشروع قومي لتطوير الريف المصري، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة.





وأكد مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزيرة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة لتطوير القرى، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على 1443 قرية في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى انه تم فتح باب التطوع للمشاركة في مبادرة تطوير القرى.