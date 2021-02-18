جماهير الزمالك تدعم فريق كرة اليد قبل مواجهة الأهلي بدوري المحترفين

وجه جمهور الزمالك الدعم لفريق كرة اليد قبل مواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري والمقرر إقامتها على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.







وتصدر هاشتاج #كومندوز_الزمالك_ديما_عالموعد قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "احلي حاجه نبدأ بيها الهاش القائد دورك كبير النهارده ياقائد كونو ع الموعد #كومندوز_الزمالك_ديما_عالموعد " و "‏اليوم بأذن الله فرحة كبيرة تنتظرنا انتم السبب فيها #كومندوز_الزمالك_ديما_عالموعد".





وقال آخرون "‏ابطال كل الصالات ونلاقي زيه فين كونوا علي الموعد كما عودتونا اهلكوهم ودوسوا عليهم فنحنوا ملوك اليد " و "‏انتم في قلب كل زملكاوي تاررررريخ كبير من البطولات نحكي عليه كل الدعم يا ابطال ‎#كومندوز_الزمالك_ديما_عالموعد".





وأسفر الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الأجهزة الأمنية ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد لتحديد مصير مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك عن إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس.







وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة.







وخلال الاجتماع التنسيقي تم مناقشة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة والمسموح لهم حضور المباراة وتقرر التالي:



1 - حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و رؤوساء اللجان بالاتحاد



2 - حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين



3 - حضور مديري النشاط الرياضي في الناديين



4 - حضور مديري عام الناديين



5 - حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا و ذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه الى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول و ذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.