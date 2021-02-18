نائب الشيوخ: إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم اعتراف دولي بالدور القيادي لشباب مصر

أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، بتنظيم مصر منتدى شباب العالم والذي يعد نموذجا فريدا من نوعه ، وذلك لدوره الفعال في تمكين الشباب المصري من عرض وجهات النظر الخاصة بهم في كافة القضايا المعاصرة الدولية لا سيما مصر ، و ذلك من أجل الوصول إلى حلول جذرية تمكن الدولة المصرية من تحقيق التنمية الشاملة باعتبار الشباب العنصر النشط ومحور التنمية المستدامة.









وأشار " أبو سريع " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم بمصر فى حل القضايا الاقليمية والدولية ، يعد بمثابة اعتراف دولي ، وشهادة دولية بالأهمية الكبري لهذا المؤتمر، والدور القيادي لشباب مصر ، مؤكدا على أن الدولة المصرية أعطت للشباب أهميته على المستوى المحلي ، فضلا عن مشاركتها الفعالة في المؤتمرات الدولية .









وعن أهمية منتدى شباب العالم ، تابع النائب في تصريحاته قائلا: فرصة لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من كافة أرجاء العالم ، كما أنه يعد منبرا ثقافيا و حضاريا يعكس مبدأ قبول الآخر من خلال تفاعل شباب العالم مع كبار متخذي القرار والمفكرين حول العالم في كافة القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام العالمي ، مشيدا بدور القيادة السياسية في اهتمامها البالغ بمنتديات الشباب ، معقبا ،" نهج القيادة السياسية المصرية يماثل نهج المستوي العالمي بالنسبة للشباب".











جاء ذلك بعد أن نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي .









واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب .



