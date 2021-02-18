ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رشاد: حين أحب تكف الأرض عن الدوران

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:35 م
محمد رشاد
محمد رشاد
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان محمد رشاد متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام احتفالا بعيد الحب.


وعلق محمد رشاد على الصورة بجملة للشاعر نزار قباني قائلا " ‬‏‪‬‏‪علمني إني حين أحب تكف الأرض عن الدوران#نزار_قباني #محمد_رشاد.


يذكر أن محمد رشاد انفصل مؤخرا عن مي حلمي و قال في تصريح قديم له من خلال لقاء تليفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي": "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل أكتر من كده".

وأضاف "رشاد": "الحكاية مينفعش تتحكي؛ لأنها حكاية شخصية جدا، لازم أحترم فيها الطرف التاني جدا".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رشاد: كل ما مررنا به ابتلاء.. والحياة تستمر

خيانة العلاقة.. مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد

إصابة ديمة بياعة بـ فيروس كورونا .. فيديو

الإصابة بكورونا والزواج الأبرز.. شائعات تطارد أنغام

صاحبي وأحن قلب قابلته.. أنغام تهنئ نجلها بعيد ميلاده

القصة الكاملة لسرقة قصائد نزار قباني.. اتحاد الكتاب يحيل الشاعر للتحقيق

ترشيحاتنا

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

أحمد بلال ومصطفى محمد.. حرب كلامية يشعلها طرف ثالث .. تفاصيل

الإعدام مرتين.. حكم نهائي بحق أم ألقت أطفالها في نهر دجلة بالعراق

رسميا.. استئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في مارس

الإفتاء عن تحريم الاحتفال بالإسراء والمعراج: أقوال فاسدة وآراء كاسدة

قناة مدرستنا تذيع بيانا عاجلا لـ وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور