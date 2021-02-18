محمد رشاد: حين أحب تكف الأرض عن الدوران

شارك الفنان محمد رشاد متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام احتفالا بعيد الحب.







وعلق محمد رشاد على الصورة بجملة للشاعر نزار قباني قائلا " ‬‏‪‬‏‪علمني إني حين أحب تكف الأرض عن الدوران#نزار_قباني #محمد_رشاد.





يذكر أن محمد رشاد انفصل مؤخرا عن مي حلمي و قال في تصريح قديم له من خلال لقاء تليفزيوني له عبر برنامج "et بالعربي": "ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل أكتر من كده".





وأضاف "رشاد": "الحكاية مينفعش تتحكي؛ لأنها حكاية شخصية جدا، لازم أحترم فيها الطرف التاني جدا".