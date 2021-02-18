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محافظات

رئيس مدينة رأس غارب: نقل سكان العشش ذات الخطورة الداهمة لمساكن الروضة

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:36 م
رئيس مدينة رأس غارب:
رئيس مدينة رأس غارب: نقل سكان العشش ذات الخطورة الداهمة
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إبراهيم جادالله

أعلن اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة راس غارب بأنه جارى استمرار اعمال نقل وتسكين ملاك بمنطقة الخطورة الداهمة ( عشش البلد ) وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات ( حى الروضه) أو  وحدة سكنية.


واضاف "رافت " بأنه تم اليوم نقل وتسكين  اسرتين من ملاك المناطق العشوائية ذات الخطوره الداهمة من الملاك ما بعد  2006 وتعويض كل منهم بوحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وازالة المنازل الخاصة بهم بتلك المناطق.


وقال رأفت اجمالى المستلمين من ملاك ما قبل 2006 لبلوك بمنطقة بديل العشوائيات (78) مالك  واجمالى المستلمين من ملاك ما بعد 2006 لوحدة سكنية (13 ) مالك.


وفى ذات السياق إجتمع رئيس مدينة راس غارب باعضاء لجان المسائلة المجتمعية والمنوط لها التحرى و بحث وتنقيح  الحالات الاولى بالرعاية  الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة التابع للشئون الاجتماعية بالمدينة.


وأضاف رافت بأنه على اعضاء اللجان ضرورة العمل والتحرى الدقيق ميدانيا للتأكد  من أحقية صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين الحاليين، وإضافة فئات مستحقة جديدة حرمت من المعاش في فترات سابقة ، مؤكدا على أعضاء اللجان بضرورة إعمال دورهم وتحقيق العدالة حتى يصل الدعم والمعاش لمستحقيه الحقيقيين.


واشار رأفت بأن اللجان دورها اجتماعي تنموي ورقابي، ومهمتها الأولى التحقق من صحة البيانات، و أن هذه اللجان أحد مظاهر التحضر والتقدم بالدول المتقدمة، لافتا إلى أن مصر بدأت تفعيلها في الطريق الصحيح قائلا: «مصر قادرة على تحسين ظروف المعيشة للمواطن من خلال تعاون أبنائها المخلصين ومؤسساتها وحكومتها، والذين يجب أن يتكاتفوا جميعا ليكون وطننا عظيما.

رئيس مدينة رأس غارب: نقل سكان العشش ذات الخطورة الداهمة لمساكن الروضة
رئيس مدينة رأس غارب: نقل سكان العشش ذات الخطورة الداهمة لمساكن الروضة
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