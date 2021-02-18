أحمد مجدي: فرنسا تتمكن من ضبط شبكة لتهريب الأدوية إلى مصر..فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن الأمن الفرنسى اعلن انه تم القبض على شبكة لتهريب الادوية الى مصر مؤكدا أن تلك الشبكة عملت على شراء أدوية باهظة الثمن، بوصفات طبية مزورة، وبأسعار بخسة.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تلك الأدوية مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن تلك الشبكة عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر، حيث أعادت بيعها بمبالغ طائلة، حسبما أعلن الدرك الوطني الفرنسي.





وتابع مقدم برنامج أخر الإسبوع أن الشركة كانت تتاجر في أدوية باهظة الثمن مخصصة لعلاج أمراض السرطان والكبد ويتراوح سعرها من ألفي يورو إلى 14 ألف يورو للعلبة الواحدة، ولذلك فإن إنتاجها كان يتم بكميات صغيرة.



