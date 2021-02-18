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ضوابط صارمة لمواجهة كورونا بـ عين شمس .. تحذير لطلاب الجامعات قبل الامتحانات .. ونصائح لمراجعة المنهج في إجازة منتصف العام

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:45 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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حسام الفقي
_ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس 
_موعد جديد.. إعلان جداول امتحانات زراعة جامعة عين شمس
_قبل بدء الامتحانات .. تحذير لـ طلاب الجامعات

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد مدير ادارة الطب الوقائي بجامعة عين شمس عن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها ادارة الكليات المختلفة لمواجهة الاصابة بفيروس كورونا المستجد وهي كالتالي :

1_ قياس درجة الحرارة علي بوابات الجامعة للجميع 

2_ لبس الماسك الطبي لكل المترددين من طلبة وموظفين 

3_متابعة التباعد الاجتماعي بين كل المترددين علي الجامعة بمسافة امنه 

4_ التطهير اليومي  لجميع المدرجات واللجان وجميع الاماكن من ارضيات ومكاتب واسطح ومقابض بكلور مخفف بالماء

5_ الحرص علي التهوية الجيدة في جميع المدرجات واماكن تجمع الطلبة والموظفين بفتح الشبابيك 

6_ الحرص علي تنظيف الحمامات بصفة مستمرة علي مدار اليوم بالكلور والتأكد علي توفير الصابون 

7_ متابعة دخول الطلبة والمترددين بنظام دون تزاحم 

وأشارت الي الاجراءات الاحترازية المطلوبة من الطالب وهي :

1_ التعاون مع الكلية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية 

2_ الحرص علي ارتداء الكمامة 

3_ غسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون 

4_ عند العطس او الكحة استعمال المناديل الوقية والقاء المناديل في صناديق القمامة 

5_ عند وجود ارتفاع درجات الحرارة او ظهور اعراض البرد يرجي عدم النزول من المنزل لحين زوال الاعراض 

6_ عدم التزاحم عند الدخول من بوابة الجامعة او دخول لجان الامتحانات او الكافيتريات .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد تعديلها حسب قرارات الحكومة بمد إجازة نصف العام، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية قسمت الاختبارات على 4 فترات على مدار اليوم لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الاختبار والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي اختبارات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. 

وشدد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الأولى ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية.

واستطرد أنه في حالة اكتشاف أى حالة إصابة بين الطلاب يحول المصاب الى وحدة الرعاية الطبية الخاصة بالكلية لاتباع الإجراءات الصحية معه وتحويله الي المستشفيات الخاصة بالعزل ، منوهًا بأنه في حالة ثبوت إيجابيته يؤجل له الاختبار.


وأضاف عميد كلية الزراعة، أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالاجراءات الاحترازية  كارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.

وأشار عميد الكلية، إلى أن العقوبات تتمثل في التحذير في المرة الأولى ثم تطبيق القانون على المخالفين التي قد تصل إلى الحرمان من الاختبار، مؤكدًا الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ علي الطلاب.


وفي ذات السياق حذر الدكتور تامر شوقي أستاذ التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات  من الانسياق وراء الشائعات التي لها اغراض اخري والابتعاد قدر المستطاع عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن  قرار مد إجازة منتصف العام أسبوعًا يأتي من القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب.


وأشار تامر شوقي خلال تصريحاته  لـ صدي البلد إلى ضرورة الاستعداد للامتحانات والاستعداد النفسي، مؤكدا أن الجامعات وضعت خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم.

وأكد تامر شوقي عدم الانصات الي مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في الامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات. 



وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج بإجازة منتصف العام والاستعداد للامتحانات :

_ عمل جدول للمذاكرة 

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات 

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي 

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر 

_مراجعة المناهج بشكل يومي 

_تحديد وقت للمذاكرة 

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