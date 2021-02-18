ضوابط صارمة لمواجهة كورونا بـ عين شمس .. تحذير لطلاب الجامعات قبل الامتحانات .. ونصائح لمراجعة المنهج في إجازة منتصف العام

_ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس

_موعد جديد.. إعلان جداول امتحانات زراعة جامعة عين شمس

_قبل بدء الامتحانات .. تحذير لـ طلاب الجامعات

1_ قياس درجة الحرارة علي بوابات الجامعة للجميع

2_ لبس الماسك الطبي لكل المترددين من طلبة وموظفين

3_متابعة التباعد الاجتماعي بين كل المترددين علي الجامعة بمسافة امنه

4_ التطهير اليومي لجميع المدرجات واللجان وجميع الاماكن من ارضيات ومكاتب واسطح ومقابض بكلور مخفف بالماء

5_ الحرص علي التهوية الجيدة في جميع المدرجات واماكن تجمع الطلبة والموظفين بفتح الشبابيك

6_ الحرص علي تنظيف الحمامات بصفة مستمرة علي مدار اليوم بالكلور والتأكد علي توفير الصابون

7_ متابعة دخول الطلبة والمترددين بنظام دون تزاحم

وأشارت الي الاجراءات الاحترازية المطلوبة من الطالب وهي :

1_ التعاون مع الكلية في تنفيذ الاجراءات الاحترازية



2_ الحرص علي ارتداء الكمامة

3_ غسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون

4_ عند العطس او الكحة استعمال المناديل الوقية والقاء المناديل في صناديق القمامة

5_ عند وجود ارتفاع درجات الحرارة او ظهور اعراض البرد يرجي عدم النزول من المنزل لحين زوال الاعراض

6_ عدم التزاحم عند الدخول من بوابة الجامعة او دخول لجان الامتحانات او الكافيتريات .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد تعديلها حسب قرارات الحكومة بمد إجازة نصف العام، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية قسمت الاختبارات على 4 فترات على مدار اليوم لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الاختبار والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي اختبارات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وشدد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الأولى ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية.





واستطرد أنه في حالة اكتشاف أى حالة إصابة بين الطلاب يحول المصاب الى وحدة الرعاية الطبية الخاصة بالكلية لاتباع الإجراءات الصحية معه وتحويله الي المستشفيات الخاصة بالعزل ، منوهًا بأنه في حالة ثبوت إيجابيته يؤجل له الاختبار.









وأضاف عميد كلية الزراعة، أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.





وأشار عميد الكلية، إلى أن العقوبات تتمثل في التحذير في المرة الأولى ثم تطبيق القانون على المخالفين التي قد تصل إلى الحرمان من الاختبار، مؤكدًا الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ علي الطلاب.







