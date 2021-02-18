حماية المستهلك: تحرير 77 محضرا لمنشآت بدون ترخيص فى11 محافظة خلال 24 ساعة

أكد المهندس أيمن حسام الدين - مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 11 محافظة استهدفت الأسواق التجارية، والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري.

وقال حسام الدين، أنّ الحملات جاءت بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات علي الاسواق وضبط كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك المصري.

وأكد حسام الدين أنّ الحملات في محافظة سوهاج أسفرت عن ضبط أحد مراكز حضانات الأطفال مخالف للتراخيص ولا يوجد به غرفة تعقيم، وبه كميه كبيره من المحاليل منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وفي محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الاجهزة المختصة تم غلق أحد المطاعم بمنطقة كرموز لعمله بدون ترخيص وضبط كمية من الأجبان والزيوت غير صالحة للأستهلاك الأدمي، وكذلك غلق كافية ومخبز للعمل بدون ترخيص وتوقيع الغرامة الفورية علي أحد محلات المواد الغذائية لعدم تطبيق الاجراءات الأحترازية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة.





وأضاف حسام الدين، أن حملات الجهاز في الفيوم، والبحيرة، وأسوان، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والاسماعلية،وبورسعيد استهدفت المحلات التجارية وتم إجراء بعض محاولات الشراء عن طريق العاملين بالجهاز، للتأكد من التزامها في فترة الاوكازيون بتقديم عروض وخصومات حقيقة للمستهلكين ومنتجات ذات جودة عالية ، مما أسفر عن تحرير 77 محضرا لبعض المحلات المخالفة بهذه المحافظات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن الأسعار ، والأشتراك في الأوكازيون دون الحصول علي تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.



