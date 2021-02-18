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ديني

الإفتاء: توفير المعيشة الآدمية يقطع مزايدة المتطرفين على الأزمات

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:49 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء ان الفكر الإرهابي المتطرف ينتشر أكثر في البيئات المتردية فكريا وحضاريا واقتصاديا وخدميا، ومن ثم فإن حركة التحديث والتطوير الشامل التي تقودها الدولة المصرية ليل نهار في ربوع البلاد هي جزء لا يتجزأ من معركتنا الشاملة على الإرهاب، وإن توفير سبل المعيشة الآدمية الصالحة من شأنه تقوية العلاقة بين المواطن وبين الدولة، ويقطع سبيل المزايدة على الأزمات من قبل المتطرفين.

ومن ناحية اخرى وفي ردها على فتوى تحريم الإحتفال بالاسراء والمعراج ، قالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية : إن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عملُ المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجب؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.


وأضافت الإفتاء: وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
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