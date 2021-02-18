فاروق الباز: الرئيس السيسي يدرك أهمية علوم الفضاء ودراسة الصحاري.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية علوم الفضاء ودراسة الصحاري، مؤكدا أن المصريين يشاركون في تصنيع قمر صناعي لدراسة الموارد المصرية.





وأضاف الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الانترنت والاتصالات تمت نتيجة لأبحاث الفضاء.





وتابع فاروق الباز أن الجهل وراء التشكيك في الإنجاز الذي تم وحققه مسبار الامل.



